Mehr noch: In dieser Verfassung ist der Kronacher Mr.Unverzichtbar in Giesing. Nicht zuletzt, weil ein taktischer Kniff von Trainer Daniel Bierofka ganz von ihm abhängt. Und zwar, dass sich Sturmtank Adriano Grimaldi fallen lässt und mit seiner Wucht direkt weiterspielt. So geschehen beim Treffer gegen Kiel. Und so geschehen beim siegbringenden Konter gegen die Brandenburger am Freitagabend.