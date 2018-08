Mölders spricht über seine Zukunft

Mölders sprach in der Sendung auch über seine Zukunft, erklärte, dass er gerne Fußballtrainer werden wolle. "Das ist das, was ich möchte, demnächst mal meinen Trainerschein angehen. Ich bin bald 33 und muss schauen, was ich dann mache", sagte er und deutete an, dass seine Fußballerkarriere nicht mehr allzu lange dauern dürfte. Mölders hatte in der Rückrunde 2016/17 neben seinem eigenen Job als damaliger Zweitligaspieler der Sechzger den Landesligaklub SV Mering trainiert, diesen immerhin zur zweitbesten Rückrundenmannschaft gemacht.