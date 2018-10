Grimaldi offen und ehrlich

"Wenn ich das wüsste, wäre ich nicht hier. Ich war in der 2. Liga, da hat dann aber was gefehlt, was ich heute wahrscheinlich habe. Bei mir kam das wahrscheinlich erst nach einiger Zeit und mit mehr Erfahrung im Fußball. Ich konnte mich früher vom Kopf her nicht durchsetzen. Das hat mich aber stärker gemacht – und jetzt bin ich hier", meinte er: "Klar wünsche ich mir, nochmal höher zu spielen. Mein Ziel ist es, ganz weit oben zu spielen. Das kann ich offen sagen. Ansonsten würde ich nicht jeden Tag aufstehen und ins Training gehen. Auch, wenn es nicht das primäre Ziel ist, sofort in die erste Liga zu kommen."

Ein Treuebekenntnis zu den Löwen vermied der Topscorer (vier Tore, sechs Assists) indes. "Ich bin hierher gekommen, um was zu entwickeln. Ich habe gemerkt, dass ich hier was entwickeln kann. Ich bin auf jeden Fall sehr stolz, hier zu spielen. Ich habe einen längerfristigen Vertrag", meinte Grimaldi und schilderte, bewusst längerfristig unterschrieben zu haben.

Grimaldi lässt Zukunft offen

Aber: Der "Sturm-Ochse", so ein Spitzname, erzählte, wie er schon in Heidenheim einen Dreijahresvertrag gehabt habe, "der wurde aber nach eineinhalb Jahren aufgelöst. Da kann man sich nie sicher sein. Man kann es so festlegen, aber wie es kommt, liegt nur teilweise in meiner Hand, aber auch in anderen Händen. Was in den nächsten Jahren passiert, kann ich nicht sagen". Die Löwen-Anhänger hoffen freilich, dass ihr neuer Fanliebling noch länger bleibt.

