München - Seit Samstag liegt Robert Lewandowski auf Platz drei der ewigen Bestenliste des FC Bayern. Gemessen an Toren. Das zwischenzeitliche 2:1 beim 3:1 gegen den FC Schalke war bereits das 100. Tor für den Polen in der Allianz Arena - und sein 119. Treffer für den deutschen Rekordmeister in der Bundesliga.