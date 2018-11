Er sei sich "ganz, ganz sicher, dass wir Meister werden", ergänzte Wagner: "Auch wenn Dortmund jetzt mal gute Spiele gemacht hat, sind wir in meinen Augen ganz klar die bessere Mannschaft. Ich bin nicht der Meinung, dass das eine Übermannschaft ist." Er sehe den BVB in dieser Saison "nicht so stabil". Auch das direkte Duell hätten die Bayern laut Wagner durchaus gewinnen können. "Wenn wir das da ordentlich zu Ende spielen, steht es zur Halbzeit 2:0 oder 3:0", sagt Wagner.