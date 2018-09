Sie zeichnen zu festen Uhrzeiten Videos von den Verkehrsströmen an vier zentralen Punkten entlang der Trasse auf. Die MVG will damit das Verkehrsverhalten und die Interaktion von Bussen, Radfahrern und Fußgängern auswerten. Besonders interessiert die Verkehrsplaner, wer sich wie bewegt und an welchen Stellen sich welche Verkehrsteilnehmer begegnen.