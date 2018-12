Strom frei für das E-SUV Audi e-tron: So fährt er sich

Reichweite und Alltagstauglichkeit

Damit wären wir natürlich ansatzlos beim Thema Alltagstauglichkeit, sprich: Reichweite. Über 400 Kilometer schafft der E-Audi dank seiner fetten 95 kWh-Akkus laut Audi am Stück. Das klappt, wenn die Reise eher sehr gemächlich angegangen wird. Im Alltag, so das Ergebnis der ersten Testfahrten, sind gut 300 Kilometer problemlos zu schaffen, auch ohne allzu große Zurückhaltung am Strompedal. Der Bordcomputer zeigte letztlich einen Verbrauch von 27,6 kW je 100 Kilometer an, die Normwerte liegen je nach Ausstattung zwischen 22,5 und 26,2 kWh/100 km. Beim Rekuperieren ist Audi ganz vorne mit dabei, die Bremswirkung der Generatoren kann an den Schaltpaddeln am Lenkrad dosiert werden, auch beim Bremsen landet Energie im Akku - und zwar in 90 Prozent aller Verzögerungsvorgänge. Zur Reichweite soll das Strom-Recycling mit rund 30 Prozent beitragen - ein vergleichsweise hoher Wert.