Stress zum Start Für diese Stars hat das Dschungelcamp schon begonnen

Nicht nur die Zuschauer fiebern dem Dschungelcamp-Start am heutigen Freitag entgegen. Auch die zwölf Teilnehmer sind gespannt, was sie erwartet. Für Domenico de Cicco (35) und Chris Töpperwien (44) hat das Abenteuer jedoch schon begonnen. Die beiden landeten als letztes in Australien und wurden direkt von einem Dschungelcamp-Ranger am Flughafen eingesackt.