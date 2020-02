Wer sich mit Bars auskennt, dem dürfte der Name Johannes Möhring, dem Mitbegründer der berühmten Frankfurter Kinly Bar, bekannt sein. Vor einem Jahr hat Möhring die Ménage Bar in der Buttermelcherstraße im Gärtnerplatzviertel eröffnet. In kaum einem Stadtviertel ist die Bardichte so hoch. Eine neue Ausschanklizenz zu bekommen, sei hier "sehr, sehr schwierig", sagt der Gastronom.