Immerhin: Der Sommerlounge scheint nicht das endgültige Aus zu drohen. Denn eine Veranstaltungsgenehmigung des KVR besteht ja nach wie vor. Offenbar ist es so: Wer in München keinen Alkohol ausschenkt, braucht keine einzige Toilette. Bis Dienstagmitternacht hat David noch die Ausnahmegenehmigung, Alkohol am Kulturstrand zu verkaufen. Falls er sich bis dahin mit der BI nicht einigen kann – wonach es derzeit stark aussieht –, wird der Betrieb erst einmal ohne Alkoholverkauf weiterlaufen.

Ein barrierefreies WC kann und will der Kulturstrand unter den Umständen nicht aufstellen. Also wird David ab Mittwoch wahrscheinlich das Bier wegsperren und an der Corneliusbrücke vorerst nur Limo, Spezi, Wasser und alkoholfreies Bier ausschenken.

