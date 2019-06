Paul K. war genervt, zumal ihn der andere auch noch an der Brust "angetatscht" haben soll. "Ich hatte Schmerzen", sagt der Hüne. Nach der zweiten Berührung habe er dann zugeschlagen. "Er ist zur Wand geflogen, dann ist er zu Boden gegangen", erinnert sich Paul K. an den Vorfall. Ein Kollege habe ihn dann weggezogen. Erst am nächsten Tag habe der Gerüstbauer dann vom Chef erfahren, dass der Mann gestorben sei. Er stellte sich am selben Tag.