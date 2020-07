"Kampf der Realitystars"-VIP landet in thailändischem Gefängnis

Willi Herren landete, noch bevor er am Set der Trash-Show erscheinen konnte, in einem thailändischen Gefängnis. Der Pass des Schlagersängers, mit dem er in das Land einreiste, war als gestohlen gemeldet. "Die haben gedacht, ich will illegal einreisen - und so haben sie mich auch behandelt", erzählt er im Gespräch mit RTL.