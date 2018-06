Grünen-Verkehrsexperte Herbert Danner hatte in der AZ betont, seine Partei lehne neue Autotunnel grundsätzlich ab. "Der Herr Danner ist ein Autofresser, das ist schon lange bekannt", schimpfte Andreas Lorenz am Sonntag. "Wenn es nach ihm ginge, würden die Giesinger in 50 Jahren immer noch auf Entlastung warten."