Wie die Polizei berichtet, fingen ein 28-jähriger und ein 33-jähriger Neufahrner in der Bahnhofstraße aus noch unbekannten Gründen einen Streit mit dem Münchner und seinen Freundinnen an. In dessen Verlauf verpasste der 28-jährige Neufahrner dem Münchner eine Ohrfeige. Die war so stark, dass dem 17-Jährigen ein Stück seines Backenzahnes abbrach.