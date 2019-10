München - Der Raucher kam mit seinem Bruder und einem Freund von der Wiesn. In einer S2 nach Erding zündete sich der in Erding wohnende Italiener eine Zigarette an. Zwei Frauen machten den 37-Jährigen auf das Rauchverbot in öffentlichen Verkehrsmitteln aufmerksam. Zwei Briten (50 und 49) unterstützten die Frauen. Auch sie baten den Italiener das Rauchen einzustellen.