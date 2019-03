München - Kurz vor ein Uhr am Samstagmorgen kam es in einem Fast-Food-Restaurant am Ostbahnhof zu Auseinandersetzungen zwischen zwei Personengruppen. Beim Eintreffen der alarmierten Bundespolizei, hatten Mitarbeiter der Deutsche Bahn Sicherheit die streitenden Gruppen bereits voneinander getrennt. Im weiteren Verlauf der Gespräche konnte geklärt werden, dass ein Missverständnis Grund der Streitigkeiten war, das berichtet die Bundespolizei am Sonntag.