Streich von Russen Reingefallen! Prinz Harry lästert mit Fake-Greta-Thunberg

Prinz Harry (35) wurde von den zwei bekannten russischen "Scherzkeksen" Vladimir Kuznetsov und Alexei Stolyarov - auch bekannt als Vovan und Lexus - am Telefon veralbert. Die zwei Russen gaben sich bei dem britischen Royal als Klimaaktivistin Greta Thunberg (17) und ihr Vater Svante (50) aus. In zwei Gesprächen am Silvesterabend und am 22. Januar 2020 gab der Herzog von Sussex zu vielen Themen seine Meinung ab.