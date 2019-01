Straßenreinigung: Frühstart am Friedensengel

Am Friedensengel legten die Mitarbeiter bereits um 0.30 Uhr los – damit der Straßenverkehr ab 3 Uhr wieder ungestört fließen konnte. In der City und in Schwabing lief der Sondereinsatz am Neujahrsmorgen von 4 Uhr bis mittags, ab 6 Uhr wurden die Reinigungsarbeiten auf das umliegende Straßennetz ausgedehnt.