Ein Beispiel: Steht eine Streife bei rot an einer Kreuzung und sieht, dass in der Querstraße jemand am Steuer mit dem Handy telefoniert, dann darf die Streife bei rot über die Kreuzung fahren, um das Vergehen zu ahnden. "Dabei werden die Beamten aber in der Regel auch das Blaulicht einschalten, um andere Verkehrsteilnehmer zu warnen" so Etzel. Diese müssen aber nicht für freie Bahn sorgen.