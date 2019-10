Streit um Hühnerhaltung und Laub in München eskaliert

Doch der Streit ging noch weiter: Am 21. Februar 2019 drohte der Verurteilte dem Nachbarn in einem Brief, dessen Haus in Brand zu stecken - sollte dieser nicht die besagte, anhängige Zivilklage vor dem Amtsgericht München gegen ihn zurücknehmen. Weiter forderte er - erfolglos - die Zahlung von 10.000 Euro.