Straffes Programm für die Königin Queen Elizabeth II.: Von der Hochzeit zum Ritterschlag

Queen Elizabeth II. (94) hatte am heutigen Freitag ein wirklich straffes Programm. Nach der heimlichen Hochzeit ihrer Enkelin Prinzessin Beatrice (31) in der All Saints Chapel auf dem Gelände der Royal Lodge im Windsor Great Park ging es für das Oberhaupt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland weiter auf Schloss Windsor mit der nächsten Veranstaltung. Am Nachmittag schlug sie den britischen Kriegsveteran und Spendensammler Tom Moore (100) zum Ritter.