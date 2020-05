Was sagen die Jungs und Mädchen zu der ungewöhnlichen Aufgabe?

Die Erfahrungen und Rückmeldungen sind durchweg positiv. Die Mitarbeit wird von den Jugendlichen als unglaublich sinnvoll angesehen. Sie begreifen, dass sie mithelfen können, andere zu schützen und sind stolz auf ihre Leistung. Sie geben sich sehr viel Mühe und bekommen auch einen ganz anderen Bezug zu älteren und kranken Menschen, zu denen sie in der Regel eher weniger Kontakt haben. Die jungen Menschen erleben in diesem Projekt eine besondere Art der Wiedergutmachung und sind der Ansicht, die Gesellschaft in dieser Krisensituation zu unterstützen und ihr etwas zurückzugeben.

Miriam Wutte: "Die Nachfrage ist groß"

Warum wurden die Barmherzigen Schwestern als Empfänger auserkoren?

Das Altenheim St. Michael unter der Leitung von Anna Pfenninger ist eine langjährige Einsatzstelle der Brücke München und gehört zu einer Gruppe von sechs Senioren- und Pflegeheimen der Barmherzigen Schwestern in München. Michael Steininger hat diese Stelle angefragt und unsere Masken angeboten. Diese wurden mehr als dankend angenommen, da die regelmäßige Versorgung mit Alltagsmasken sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Bewohner und Patienten wie momentan an vielen Stellen schwierig ist. Die Masken werden bei Fertigstellung über eine zentrale Stelle an alle sechs Heime verteilt. Zur Unterstützung spendete das Altenheim Bettlaken beziehungsweise Bettwäsche an unser Projekt.

Wie lange soll das Projekt laufen?

Es besteht die Möglichkeit das Projekt durchzuführen, solange der Bedarf da ist, zum Beispiel im Rahmen von IBA. Die Nachfrage ist groß und da in nicht absehbarer Zeit noch viele Mund-Nasen-Masken benötigt werden, ist auch kein Ende dieses Angebots geplant.

Zur Nachahmung empfohlen?

Unsere Ansicht ist: Je mehr Masken der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden, umso besser. Die Arbeit in unserem Projekt ist besonders pädagogisch wertvoll und somit unbedingt nachahmenswert.

Bunt oder einfarbig: Hier in München gibt es Masken

Stoffmasken aus Baumwolle kann man in München inzwischen bei verschiedenen Geschäften erwerben. Zum Beispiel hat das Trachtengeschäft Angermaier verschiedene Modelle im Angebot (Landsberger Str. 101-103 oder Rosental 10, Mo-Sa 10-19 Uhr).

Bei Lirutti Holzkultur (www.lirutti-holzkultur.de) bekommen Kunden, die dort Zirbenprodukte kaufen, zum Beispiel ihr Zirbenöl in einem Baumwollsackerl, das man zu einer Maske umfunktionieren kann.

Weitere Hersteller: Maski (Lindwurmstr. 175, 15.18 Uhr), Engel und Bengel (Innere Wiener Str. 61, Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-16 Uhr), Fensterkleider (Görrestr. 16, Mo-Mi 12-18 Uhr, Do/Fr 12-19, Sa 10-13 Uhr).

Lesen Sie hier: Münchner Club "Pacha" plant Party für Corona-Helfer