Maskenpflicht gilt ab Montag

Ab kommendem Montag gilt in ganz Bayern eine Pflicht, Mund und Nase im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und in Geschäften zu verhüllen. Die Staatsregierung hatte in dem Kontext auch angekündigt, dass die Einhaltung streng kontrolliert werden soll. Aus diesem Grund musste spätestens am Wochenende der Bußgeldkatalog aktualisiert werden.