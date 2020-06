SPD: "Großzügigkeit walten lassen"

Danach sieht es tatsächlich aus. Der zuständige SPD-Stadtrat Christian Vorländer sagte am Mittwoch: "Generell plädiere ich besonders in diesen Zeiten für eine Großzügigkeit gegenüber Gastronomen und Unternehmern." Vorländer kündigte ein schnelles Vorgehen an: "Wir werden uns das gleich nach den Pfingstferien anschauen und wenn Vorschriften geändert werden müssen, werden wir das machen." Er sei unbedingt dafür, "da Großzügigkeit walten zu lassen".