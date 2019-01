So wurde die Autofahrt zum Schneetransport. Die Polizei zog den Opel aus dem Münchner Verkehr, brummte dem Fahrer einen Besen zum Schneeräumen und ein Bußgeld auf und legte ihm und anderen faulen Autofahrern hinterher auf Twitter einen einfachen Trick nahe: "Mit Besen / Eiskratzer ein gefährliches Iglu innerhalb von Minuten in ein verkehrssicheres Fahrzeug verwandeln und so einem Buß- oder Verwarngeld entgehen." Zum besseren Merken gab es den Hinweis obendrauf, dass das Fahren von Schneeautos ein Bußgeld von 80 Euro und einen Punkt in Flensburg nach sich ziehen kann.