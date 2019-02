Transfersperre für FC Chelsea bis Sommer 2020

Mehr als 40 Millionen Euro Ablöse waren im Gespräch. Doch Chelsea sagte Nein – und hält an dieser Meinung wohl noch länger fest. Denn die Fifa belegte den Londoner Klub am Freitag mit einer Transfersperre bis Sommer 2020, weil die Blues in 29 Fällen gegen die Regeln zur Verpflichtung Minderjähriger verstoßen haben sollen. Chelsea teilte in einer ersten Reaktion mit, die Entscheidung "kategorisch anzufechten" und deshalb in Kürze offiziell Einspruch bei der Fifa einlegen zu wollen.