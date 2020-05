Seit über 20 Jahren moderiert Günther Jauch bereits die Rate-Show "Wer wird Millionär?". In dieser langen Zeit sind dem 63-Jährigen lustige Versprecher, peinliche Patzer und kleine Missgeschicke passiert – so auch am gestrigen Montag, als er einem Kandidaten aus Versehen die Lösung für eine Frage verriet.