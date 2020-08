Grüne feiern Erfolgsprojekte in München

Besonders stolz ist man auf die Umverteilung von Straßenraum, die "bisher vom Autoverkehr dominiert" gewesen sei. Vorübergehende Radwege, Gastronomie auf Parkplätzen, Nachbarschaftsstraßen, die Absage an neue Autotunnel – auf all das ist man sehr stolz. Man habe "sehr schnell Maßnahmen beschlossen", sagte Florian Roth. In der letzten Wahlperiode habe "Verschieberitis" geherrscht, jetzt, mit den Grünen, gehe alles rasch voran.