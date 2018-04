Stockholm als Vorbild So will München die Zahl der Radl-Toten auf Null senken

München - Das Ziel ist eine Null, darin waren sich die Stadträte am Dienstag fraktionsübergreifend einig. Diese Null hat nichts mit dem Haushalt zu tun, sondern mit Menschen. "Vision Zero" – so die Maxime. Das strategische Ziel, die Zahl der Verkehrstoten und Schwerverletzten auf Null zu bringen. Wie man das erreichen will? Mit einem neuen Verkehrssicherheitskonzept, das bereits 2014 vom Stadtrat in Auftrag gegeben wurde, und das er jetzt beschlossen hat. Die "Vision Zero" wird darin zum Leitkonzept des Münchner Verkehrsmanagements erhoben. Vorbilder sind Stockholm und Kopenhagen.