Falschparker behindert Müllabfuhr – seit einem Jahr

Anwohnerin Carolin G. berichtet: "Ein Falschparker in der Eggernstraße verhindert, dass die Müllabfuhr die enge Straße zu uns befahren kann. Deswegen fällt regelmäßig die Leerung unserer Tonnen aus." Zuletzt Anfang Februar, als die reguläre Leerung an zwei Terminen nacheinander nicht stattfinden konnte. "Das geht mittlerweile seit gut einem Jahr so", empört sich die Projektmanagerin.