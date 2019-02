SEM Nordost: Vor 2030 wird nicht gebaut

"Wenn einer nicht mitmachen will, dann macht er halt nicht mit", so Stadträtin Heide Rieke. Es überwog wohl der Wunsch, einen Schritt nach vorne zu schaffen, immerhin werkelt man schon seit 2011 am Planungsverfahren. In dem neuen Quartier sollen auf rund 600 Hektar bis zu 30.000 Menschen leben.