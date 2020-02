Forderung: Radlbegehren-Straßen sollen benannt werden

Bislang schaut es so aus, als würde aus der Forderung der CSU-Fraktion nichts werden. Denn Stadtbaurätin Elisabeth Merk (parteilos) erinnert in der Vorlage an den Stadtrat lediglich daran: "Ein erstes Maßnahmenpaket mit zehn konkreten Straßen wurde bereits beschlossen, zehn weitere Straßen pro Quartal sollen folgen."