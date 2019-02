Prinzregent Luitpold stellt Hoftheater zur Verfügung

Ab 1888 wurde es üblich, dass außer Künstlergruppen auch Vereine – Sektionen des Alpenvereins, Turnerbünde oder Liedertafeln, Handwerksinnungen, Offiziersclubs oder einfach Stammtische lustige oder weniger lustige Feste und Karnevalssitzungen rheinischer Art organisierten. Dabei traten erstmals Volkssänger auf. Im selben Jahr brachte der Journalist Benno Rauchenegger ein Blättchen mit Faschingsgaudi heraus; der Titel "Die Trompete". 1893 verteilte sein Kollege Fritz Orsini von der "Jugend", als Zeitungsfrau verkleidet, eine Nachbildung der "Münchener Neuesten Nachrichten", die als richtige Faschingszeitung gelten konnte.

Es war jetzt wohl an der Zeit, die überquellende, unübersichtlich gewordene Fröhlichkeit unter einen Hut zu bringen. Am 20. Januar 1893 wurde in der Gabelsberger Brauerei eine "Carnevalsgesellschaft" gegründet. Dieser "bürgerliche Verein" widmete sich fortan, wie es in der Satzung umständlich hieß, "der Schaffung eines großen Carnevals und der Veranstaltung von öffentlichen Lustbarkeiten zum Zwecke der Förderung der Geselligkeit, der Hebung des Fremdenverkehrs und der Unterstützung wohltätiger Bestrebungen".

Großbrauereien ermöglichen ersten Festzug

Tatsächlich konnten die unternehmungslustigen Herren – allesamt Großkopferte oder Künstler, Frauen blieben bis heute unterrepräsentiert – für den Faschingsdienstag einen Festzug organisieren, Spenden der Großbrauereien machten es möglich. Beim ersten Faschingszug wurden aktuelle Probleme persifliert, etwa die von Ochsen gezogene "Tramway" oder der schwer bewaffnete "Weltfrieden". Publikum und Presse waren begeistert. Fortan regnete es – eine Neuheit – Konfetti und Luftschlangen. Und Faschingsorden.

Im Jahr darauf, am 30. Januar 1894, krönte und inthronisierte die Carnevalsgesellschaft, angewachsen auf 500 Mitglieder mit Büro in den Rathausarkaden, den Inhaber der ersten privaten Kunstgalerie Münchens, August Humpelmayr, als ersten Faschingsprinzen "Prinz Gustl I". Auch die Umzüge wurden nun zur Institution. Der erste fand am 24. Februar 1895 statt. Velocipedisten, gestellt von der Münchner Radfahrer-Union, armenische Reiter und andere exotische Gestalten begleiteten den Prunkwagen von Prinz Franzl I. Im Jahr 1900 umfasste der Umzug nicht weniger als 200 Nummern; man sah "Pieretten, Dachauer und fidele Klauns".

Doch konnte der "Gaudiwurm" in späteren Jahren den Münchnern oft nur mit Mühe "Jubel, Trubel, Heiterkeit" entlocken. Das verdeutlicht ein Aufruf von 1910: "Der Zug darf mit frohen Zurufen begrüßt werden." Nicht allen Zuschauern gefiel es, mit Konfetti und Bonbons beworfen und von besonders lustigen Leuten bemalt zu werden.

Lesen Sie hier: Faschingsbälle 2019 in München - Am Wochenende wird getanzt