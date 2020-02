Für Ernüchterung sorgen aber weiterhin die Auftritte des deutschen Meisters in der Euroleague. Am Freitag musste der FCBB beim 59:66 zuhause gegen Valencia am 23. Spieltag nämlich bereits die 17. Niederlage hinnehmen. Statt wie von den Verantwortlichen eigentlich erhofft – und auch erwartet – an die ersten acht Playoff-Plätze anzuklopfen, finden sich die Bayern damit weiter ganz am Ende des Tableaus wieder.