Daniel Bierofka: "Heute ist vieles gegen uns gelaufen. Wir hatten drei Situationen, wo wir selber abschließen, aber der Querpass besser gewesen wäre. Wir waren immer wieder gefährlich, aber in der Zuordnung hinten zu sorglos. Schiedsrichterentscheidungen sind so, wie sie sind, aber vor dem 0:2 war es ein Foulspiel an Daniel Wein. Danach haben wir eine super zweite Halbzeit gespielt, da kann ich meiner Mannschft keinen Vorwurf machen. Wir haben gut aufgedreht, aber die Chancen nicht gemacht. Es waren etwas zu viele 50:50-Zweikämpfe beim Gegner, aber diese Leidenschaft, nochmal zurückzukommen - da muss ich vor meiner Mannschaft den Hut ziehen. Auch von den spielerischen Aktionen war es in Ordnung."