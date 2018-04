Gerd Klaus (Trainer Schweinfurt): "Es war ein verdienter Sieg, Sechzig war besser. Das 2:1 war der Knackpunkt im Spiel. Wir haben ein bisschen den Spagat machen müssen zwischen Pokal ubd Liga, das ist nicht so aufgegangen. Ich hatte gehofft, dass wir noch den Anschluss schaffen. Am Dienstag gibt es keine Ausreden. Man sieht in der Tabelle: Wir sind 18 Punkte hinter Sechzig. Sie sind eine Spitzenmannschaft. Ich hoffe, dass sie aufsteigen werden. Mölders hat in beiden Spielen fast alle Tore geschossen gegen uns. Man muss akzeptieren: Sechzig und auch Bayern sind besser als wir. Wir müssen zusehen, uns in der neuen Saison wieder zu verbessern."

