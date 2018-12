Löwen-Trainer Daniel Bierofka: "Das, was alles für Jena gelaufen ist, ist alles gegen uns gelaufen. Wenn du nach so kurzer Spielzeit aus einem Einwurf in der gegnerischen Hälfte ein Tor kassierst, ist es schon mehr als unglücklich, wenn man es noch moderat ausdrücken will. Danach haben wir das Spiel kontrolliert, haben mit Adriano Grimaldi eine Riesen-Torchance direkt vor der Roten Karte wo er den Ball nicht ins Tor bringt. Hepp darf nie und nimmer da ein Foul machen, muss einfach mitlaufen und selbst, wenn der Gegner vorbeiläuft: Dann flankt er halt das Ding. Wieder eine unglückliche Situation für uns. Dann haben wir auch 4-3-2 umgestellt, um zu sehen, dass wir in den torgefährlichen Bereich kommen. Wir haben es mit zehn Mann auch ganz gut gemacht: Wenn man sieht, wie viele Standards wir hatten, wie viele Torchancen mit Adi nochmal. Dann machen wir den Ausgleich und kriegen dieses Eckentor, als wir nochmal umstellen wollten. Dann musst du einfach 'all in' gehen. Ich glaube, heute haben wir uns einfach selber geschlagen." (Lesen Sie auch: Daniel Bierofka hadert nach Pleite)