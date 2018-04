Benjamin Kindsvater: "Jetzt im Derby alles raushauen"

Herbert Sailer, Coach FV Illertissen: "Die Spieler haben unseren Matchplan gut umgesetzt. Dass wir gegen Sechzig keinen offenen Schlagabtausch überstehen, ist ja klar. Wir konnten den ein oder anderen Angriff gut zu Ende spielen, leider fehlte es uns dabei am Abschluss. Wir wurden mit dem Tor nach der Pause bestraft. Bei uns müssen die Spieler noch dem eigenen Job nachgehen, das ist auch nicht leicht. Respekt an meine Truppe. Jetzt müssen wir schauen, dass wir noch einen Sieg einfahren."

Benjamin Kindsvater: "Es war einfach pure Freude. Es war nicht einfach hier in Illertissen. Du kommst rein, machst das Tor - besser kann es gar nicht laufen. Es sieht gut aus, aber wir konzentrieren uns jetzt natürlich auf das Derby am Sonntag und versuchen, da alles rauszuhauen."

Marco Hiller: "Vielleicht gibt es eine Cola im Bus"

Marco Hiller über…

… das Spiel: "Wir hatten in der ersten Hälfte gute 15 Minuten, in der wir uns gute Chancen erarbeitet haben, danach war es wirklich recht zäh. Wir haben ein bisschen zu behäbig gespielt, hätten das Spiel schnell machen müssen. So konnte Illertissen die Lücken schließen und es wurde schwer für uns. In der zweiten Halbzeit hat sich gezeigt, was uns in der ganzen Saison ausgemacht hat - die Effektivität. Deswegen haben wir verdient gewonnen."

…die Meisterschaft: "Wir haben noch drei Spiele, neun Punkte Vorsprung und ein gutes Torverhältnis. Natürlich schaut es gut aus, das wird uns schwer zu nehmen sein. Am Ende werden wir auf Platz eins stehen. Aber das Wichtigste kommt eh‘ noch, das sind die Aufstiegsspiele."

…die Saison: "So, wie das Ganze verlaufen ist, auch für die ganze Mannschaft: Außenrum haben vielleicht viele damit gerechnet, dass es so laufen wird. Aber, dass es wirklich so kommt, ist natürlich für alle gut. Aber wir müssen jetzt weitermachen und das krönen."

...über mögliche Feierlichkeiten im Bus: "Ein bisschen können wir uns jetzt natürlich freuen. Wir wussten: Wenn wir heute gewinnen, machen wir einen Riesen-Schritt. Ab morgen konzentrieren wir uns aufs Derby. Biero macht eher morgen um zehn Uhr Training, als uns feiern zu lassen. Vielleicht geht eine Cola im Bus…"

...das Derby gegen den FC Bayern II: "Jedes Derby, egal, wie die Tabellensituation ist, ist ein Derby. Da ist jeder heiß und wir wollen drei Punkte holen. Es ist auch ein optimaler Vergleich, die Bayern haben ein hohes Niveau. Solche Gegner erwarten uns auch in der Relegation."

