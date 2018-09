...über das Tor von Sanches und die Geste des Publikums: "Wahnsinn. Sowas habe ich noch nie erlebt. Mich freut es unglaublich für den Jungen. Heute hat er ein Riesenspiel gemacht, da ziehe ich den Hut vor. Der ist mit 19 nach München gekommen, ohne die Sprache zu kennen. Es hat nicht alles geklappt. Aber mit welchem Selbstvertrauen er hier aufgespielt hat - das ist ganz groß."

Rummenigge: "Er hatte schwere Zeiten"

Karl-Heinz Rummenigge über Sanches: "Er hatte ohne Frage schwere Zeiten in den letzten ein, zwei Jahren. Wir sind alle glücklich, dass er die Chance, die ihm der Trainer heute gegeben hat, so toll genutzt hat. Nicht nur wegen dem Tor. Er hat sehr gut gespielt, bewiesen, dass er ein sehr großes Talent hat. Ich hoffe, dass es jetzt so weiter geht."

...über die Reaktion des Publikums: "Er hat nicht gejubelt, sondern sich zurückgehalten. Seine alten Fans bei Benfica haben genossen, dass er sich zurückgehalten hat. Ich fand es eine sehr schöne Geste, wie er das gemacht hat - natürlich fand ich auch die Geste des Publikums schön. Ich glaube das tut ihm sehr gut."

