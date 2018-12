Kapitän Manuel Neuer: "Es war sehr brisant am Ende. Dass wir noch das Tor kassieren, ist bitter. Ajax ist eine gute Mannschaft, das haben wir schon in München gesehen. Wir hätten in der ersten Halbzeit unsere Chancen nutzen und schon das eine oder andere Tor mehr machen müssen. Das Wichtigste ist, dass wir Tabellenerster sind, alles andere ist erst einmal zweitrangig. Wenn es natürlich um das Spiel geht, führen wir am Schluss und kriegen doch wieder das Tor. Das ist ärgerlich."

