David Alaba (FC Bayern): "Die Vorbereitung hat mir gelegen, wir haben sehr hart gearbeitet. Ich stehe heute physisch sehr gut da. Wenn ich mein Spiel auf den Platz bringe, so wie ich mir es vorstelle, dann sieht das so ähnlich aus wie heute oder in den letzten Wochen. Es ist aber auch noch ein bisschen Luft nach oben."

Hasan Salihamidzic (Sportdirektor FC Bayern): "Das war eine Machtdemonstration." (Lesen Sie hier: Ribéry muss raus - und macht auf beleidigt)

Domenico Tedesco (Trainer FC Schalke 04): "Gegen Bayern ist es schwierig. Trotzdem waren wir aber lange im Spiel. In der Anfangsphase haben wir etwas gewackelt bis zum Gegentor, dann waren wir aber stabil bis zum Ende."

Sebastian Rudy (FC Schalke 04): "Es war schön, gegen die Ex-Kollegen zu spielen. Wir hatten uns aber ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft. Das erste war ein Standardtor, das müssen wir besser verteidigen, denn in der ersten Halbzeit waren wir eigentlich gut drin. In der zweiten Halbzeit war es schwieriger, da hatten wir nicht mehr so den Zugriff und hatten kaum Chancen. Deswegen war es leider verdient, aber kein schlechtes Spiel von uns."

...zum aktuellen Tabellenstand: "Ich schaue mir nicht die Tabelle an. Was zählt ist, was wir Woche für Woche zeigen und wir müssen sehen, dass wir uns steigern."

Ralf Fährmann (FC Schalke 04): "Gegen Bayern, die brutalen Ballbesitzfußball spielen, darf man keine Standard-Gegentore bekommen. Das bricht einem einfach das Genick. Die individuelle Klasse der Bayern haben wir heute aus dem Spiel heraus größtenteils ersticken können. Deswegen muss man bei Standards einfach wacher sein."