"Ihr Tod schmerzt"

Heiko Maas, Bundesaußenminister: "Hannelore Elsner war nicht nur eine Ikone des deutschen Films – sei es in der Schwarzwaldklinik, im Tatort, als Kommissarin Lea Sommer oder in glänzenden Rollen wie in 'Die Unberührbare'. Sie setzte sich auch kraftvoll für den Zusammenhalt in unserem Land ein. Ihr Tod schmerzt."