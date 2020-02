Voraussetzung dabei soll ein fester Wohnsitz in Deutschland seit fünf Jahren sowie seit mindestens zwei Monaten in der jeweiligen Gemeinde sein. Fraktionschef Christian Vorländer sagt: „Wer in München lebt, soll auch hier wählen dürfen. In der Kommunalpolitik wird über die Themen entschieden, die wir im Alltag am meisten spüren.“ OB Dieter Reiter (SPD) solle sich deshalb beim bayerischen Städtetag dafür einsetzen, dass das Wahlrecht künftig auch für Nicht-EU-Bürger gilt.