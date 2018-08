Adriano Grimaldi: "Sehr, sehr bitter"

Löwen-Torjäger Adriano Grimaldi: "So wie wir das Tor bekommen haben in der letzten Minute, ist es sehr, sehr bitter. In der zweiten Halbzeit haben sie sehr viel Druck gemacht. Wir verteidigen das brutal. Dass wir dann den Freistoß bekommen, ist sehr, sehr ärgerlich. Wir hatten am Ende zwei, drei Möglichkeiten, die wir besser ausspielen müssen. Wir werden das analysieren. Darüber werden wir sprechen."