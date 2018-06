Stiftspropst und Politiker gehen Koranlesung auf Arabisch: Irritationen bei "Festi Ramadan"

Einen gänzlich anderen Eindruck schildert Grünen-Stadträtin Sigi Hagl: "Haslinger hat Karaman regelrecht zur Schnecke gemacht. Das war unverschämt. Zudem machte mir die ganze Aktion den Anschein, kalkuliert gewesen zu sein." Vom Verhalten des Stiftspropsts zeigte sie sich, wie auch Hoffmann, enttäuscht. "Da hätte ich mir mehr Souveränität erwartet."

Karaman trotz allem zufrieden mit dem "Festi Ramadan"

Sevim Kaya, Vorstandsvorsitzende und Initiatorin von Tat Bayern, einem Verein, der sich mit Bildungsperspektiven für Migrantenkinder beschäftigt und das "Festi Ramadan" unterstützte, sagte: "Ich hätte mir gewünscht, dass Stiftspropst Baur seine Kritik am Mikrofon geäußert hätte. Das wäre besser gewesen als einfach zu gehen."

Franz Joseph Baur sagte der AZ, die Vorgänge nicht anders als am Samstag. "Die Veranstalter hatten bereits vor Monaten angefragt, ob ich für ein Grußwort zur Verfügung stünde. Ich habe daraufhin zu verstehen gegeben, dass dies grundsätzlich möglich sei, ich aber die Bitte habe, dass Deutsch gesprochen wird. Weil ich nicht daneben stehen will und etwas gesagt wird, was ich nicht verstehe." Daraufhin habe er nichts mehr gehört und erst vor Kurzem eine Mail mit einem zeitlichen Ablauf bekommen.

"Wenn dann aber der Koran, mit der Bedeutung, die er in der heutigen Zeit hat, auf die Art wie am Ländtor in die Öffentlichkeit gebracht wird, dann halte ich das nicht für den richtigen Weg, sich zu begegnen", begründet Baur seinen Abgang. "Das ist der Integration nicht dienlich." Dies heiße jedoch nicht, dass er sich einem Dialog verweigere. "Vielleicht erwächst aus der ganzen Sache auch was Gutes, sich intensiver zu begegnen als bisher."

Für Ahmet Karaman war bereits das erste "Festi Ramadan" ein Beispiel gelungener Integration, wie er am Samstag in seiner Eröffnungsansprache sagte: "60 Jahre sind die Landshuter Muslime unter sich geblieben, als sie das Fastenbrechen feierten. Das soll so nicht bleiben. Deswegen feiern wir heute im Herzen der Stadt Landshut. Insofern ist es nicht nur ein muslimisches Fest."

Am Sonntag sprach Karaman dann auf AZ-Anfrage von einem harmonischen und friedlichen Fest, das auch von den Landshutern gut angenommen worden sei. "Wir hätten doppelt so viele Sitzbänke aufstellen könne." Dass der Koranvers auf Arabisch gesungen wurde, habe auch folkloristische Gründe gehabt. Man habe eine schöne Darbietung gewollt. "Das war die ganze Aufregung wirklich nicht wert."

