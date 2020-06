Vorheriger Antrag der Fraktion wurde abgelehnt

Grund für die Seitenhiebe dürfte die Ablehnung eines vorherigen Antrags der Fraktion gewesen sein. In diesem hatten ÖDP und Freie Wähler ein autofreies Rathaus gefordert. Der Stadtrat stimmte nicht zu, Reiter und Co. dürfen also weiterhin mit ihrem Dienstwagen in den Innenhof des Rathauses fahren.