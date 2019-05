TSV 1860: Kritik am Konsolidierungskurs

Befürworter halten diesen für dringend erforderlich. Die Gegner kritisieren, dass der Löwe so nicht konkurrenzfähig in der Dritten Liga sei. Am Montag nahm das Präsidium auf der 1860-Vereinshomepage nun öffentlich Stellung und kritisierte, dass "bewusst oder unbewusst in vielen Fällen Ursache und Wirkung vertauscht werden. Nicht das Präsidium schränkt die Profifußball-Gesellschaft in ihrem Spielraum ein, sondern das Haushaltsergebnis vergangener Jahre ist dafür verantwortlich".