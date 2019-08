Am Ende der 90 Minuten stand ein 1:0-Sieg - der erste in der Fremde seit fast einem halben Jahr. Youngster Leon Klassen erzielte in der 77. Minute das Tor des Tages und zeigte sich im Anschluss überglücklich. "Der Trainer hat mir das Vertrauen gegeben, das erste Spiel von Anfang an zu machen. Ich bin einfach überglücklich und froh, das Siegtor zu schießen. Das Gefühl heute ist einfach unbeschreiblich. Der Sieg war extrem wichtig", so Klassen.