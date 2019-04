Suche nach Bomben und Munition aus Zweitem Weltkrieg

Ein Teil der Region an der Isar ist gerade nach Blindgängern abgesucht worden, nach nicht detonierten Fliegerbomben und anderer Munition. Das passiert mit Hilfe der Metalldetektoren, die den Boden bis vier Meter Tiefe sondieren, um Blechteile, Metallschrott und häufig Munitionsreste wie leere Munitionshülsen von Gefechtsständen zu finden. Bis jetzt ist das Isarufer "sauber". Aber die Suche geht weiter: "Es kann passieren, das die Firma eine 250 kg Bombe findet, aber selbst dann rechnen wir nicht mit große Verzögerungen beim Aufstellen des Zauns, der verhindern soll, dass Fledermäuse, die an der Isar entlan gfliegen, versehentlich in den Verkehr am Föhringer Ring geraten", erklärt Stefan Rinderer. Diese Woche beginnen die Bagger mit ihren Schaufeln das Erdreich aufzureißen.