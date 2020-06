Münchner U-Bahn zur Hälfte in Grundwasserschichten

Deshalb lässt das Team der Stadtwerke neben einer hellen Lampe Marke Eigenbau auch noch einen Kamerawagen hinab, den der Taucher dann in die jeweiligen Drainage-Rohre einsetzt. An der Oberfläche sitzt derweil Kallweit in einem Transporter mit abgeklebten Fenstern, vor sich drei Bildschirme und zwei Joysticks. Mit ihnen kann er den Wagen und die Kamera steuern und so sämtliche Schlitze, aber auch Muffen und Schweißnähte inspizieren und deren Zustand digital dokumentieren.